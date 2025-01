Copa Governador do Estado 2025 é cancelada por baixa adesão dos clubes

Bola oficial do Campeonato Baiano - Foto: Reprodução

Prevista para ser iniciada até 20 dias após a primeira fase do Campeonato Baiano de 2025, a Copa Governador do Estado não será mais realizada neste ano. O torneio, que ofereceria uma vaga na Copa do Brasil de 2026, precisou ser cancelado devido à baixa adesão dos clubes baianos.

A competição exigia a inscrição de pelo menos seis clubes para ser realizada, com a participação obrigatória de quatro equipes da Série A do Baianão. No entanto, apenas três clubes da elite do futebol baiano e dois da Série B se inscreveram, o que inviabilizou a continuidade do evento.

Leia mais:

>> Bahia exclui influenciador Ciro Alê do quadro de sócios após confusão

>> Fim da torcida única "não é uma prioridade", afirma MP-BA

>> Everton Ribeiro celebra um ano no Bahia e destaca "Orgulho e força"

A Federação Bahiana de Futebol (FBF), ciente da importância da Copa para o fortalecimento do calendário estadual e para as equipes que poderiam se beneficiar da vaga na competição nacional, fez esforços para garantir sua realização. Além de conceder isenção das taxas de arbitragem durante todo o torneio, a FBF buscou incentivar a participação, mas, mesmo com esses incentivos, o número mínimo de clubes inscritos não foi alcançado.

Com o cancelamento da competição, a 3ª vaga para a Copa do Brasil de 2026, que seria disputada na Copa Governador, será restituída à Série A do Campeonato Baiano de 2025, conforme determina o artigo 15 do Regulamento do torneio.