Bahia define goleiro titular para início do Baianão 2025

Gabriel Souza foi destaque nas categorias de base do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Gabriel Souza, de 20 anos, será o primeiro goleiro do Bahia a ser titular na temporada 2025. Com os comandados de Rogério Ceni na pré-temporada em Girona, na Espanha, o jovem será dono da meta nas três primeiras partidas do Baianão.

Existiu uma especulação de que Dênis Júnior, titular do Vila Nova nas últimas duas edições de Série B, assumisse a meta do Bahia no início da temporada. O goleiro, no entanto, também irá viajar à Girona.

Gabriel Souza foi destaque nas divisões de base do Bahia, mas ainda não atuou profissionalmente. Ele atuou os últimos dois anos por empréstimo no Portimonense, de Portugal, onde fez partidas somente pelo sub-23.

Já no grupo que segue para Girona, além de Dênis Júnior, o Bahia também terá Marcos Felipe, Danilo Fernandes e Arthur Jampa. O último deixou o elenco que estava na Copinha a pedido do técnico Rogério Ceni, que pretende contar com quatro goleiros na pré-temporada.