Bahia anuncia novo membro da comissão técnica e outros três profissionais

O Bahia anunciou, na manhã desta quinta-feira, 9, a chegada de José Mário Campeiz, profissional que será o responsável pela preparação física do time masculino. Zé Mário, como é conhecido no meio do futebol, tem 62 anos e estava no Figueirense em 2024.

Em seu currículo, Zé Mário acumula passagens por São Paulo, Avaí, Goiás, Cruzeiro e Sport. Ele chega ao Bahia para substituir o preparador Danilo Augusto, que não faz mais parte do quadro de colaboradores do Tricolor.

Em seu perfil no Instagram, Zé Mário celebrou a nova oportunidade na carreira.

“É com muita alegria que compartilho com vocês meu novo desafio profissional como preparador físico do Esporte Clube Bahia. Estou muito motivado para essa nova jornada e determinado a contribuir ao máximo para o sucesso do clube. Vamos juntos em busca de grandes conquistas”, publicou.

Departamento de Saúde e Performance

Os outros três novos profissionais são para o departamento de Saúde e Performance. O fisioterapeuta Eduester Lopes será gerente de prevenção e reabilitação de lesões, a nutricionista Evelyn van der Broocke, especialista hipertrofia e comportamento, trabalhará ao lado do nutricionista Ícaro Chalegre, e o fisiologista Pedro Monteiro, que estava no Ceará para trabalhar na fisiologia do Bahia.