Meia versátil, Michel Araújo quer atuar "onde puder" no Bahia

Michel Araújo durante coletiva de apresentação - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O uruguaio Michel Araújo, um dos reforços do Bahia para a temporada 2025, foi apresentado na manhã desta quinta-feira, 9, em coletiva de imprensa realizada no CT Evaristo de Macedo. Aos 28 anos, o jogador tem como principal característica a polivalência, e deixou claro que quer atuar onde houver espaço.

“Se tem uma coisa certa é que nenhum clube e treinador pode te prometer em contrato que você vai jogar, isso vai muito do jogador também. Você tem que se dedicar, trabalhar, dar sempre seu máximo e a escolha é do treinador”, afirmou Araújo.

“No começo da minha carreira fui meia ou ponta pela direita, mas aqui no Brasil eu tive que me adaptar. O Brasil tem um futebol diferente, os companheiros são melhores tecnicamente, e eu tive que mudar a minha característica. Passei a jogar num tripé, em ambos os lados e no São Paulo me readaptaram outra vez, onde passei a jogar de ponta esquerda, que nunca tinha jogado. Nas posições que o treinador quiser ou o clube tiver a carência vou fazer tranquilo, não tem problema nenhum. Tentar ajudar onde puder e dar 100%, sempre com uma consistência”, complementou.

Leia mais:

>> Bahia define goleiro titular para início do Baianão 2025

>> Bahia anuncia novo membro da comissão técnica e outros três profissionais

>> Ídolo do Bahia, Baiaco revela bastidores do heptacampeonato: "Uma família"

No Bahia, Michel reencontra o técnico Rogério Ceni, com quem passou alguns dias no São Paulo. Apesar do pouco tempo, a contratação foi um pedido do treinador, o que facilitou também as conversas com o estafe do atleta.

“A minha relação com o Rogério é de muito respeito e de uma curta amizade, porque a gente ficou pouco tempo em São Paulo. As negociações foram rápidas, a minha intenção principal é jogar o máximo possível esse ano e achei que o projeto do Bahia era o mais indicado para mim e para a minha família”, concluiu o uruguaio.

O diretor de futebol do Bahia, Carlos Santoro, ressaltou a importância de contar com Michel Araújo para a temporada em que o clube vai disputar cinco competições e pode ter um calendário com mais de 90 partidas no ano.

“A gente está muito feliz com a chegada do Michel Araújo, um atleta que a gente conhece há bastante tempo, com bastante conhecimento da liga brasileira com duas temporadas de Fluminense, as últimas duas temporadas de São Paulo. Um jogador conhecido da nossa comissão técnica, por terem trabalhado juntos. O intuito é reforçar e ter uma competitividade maior em todos as posições, e o Michel é um atleta que pode nos entregar em três, quatro, cinco posições e isso foi fundamental para a decisão que nós tomamos”, explicou Santoro.