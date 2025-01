Próximo de acerto com o Ceará, Matheus Bahia não deve viajar à Girona

Matheus Bahia se reapresentou ao Bahia, mas não deve permanecer para 2025 - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Nesta quinta-feira, 9, o Esporte Clube Bahia realizou um treino aberto à imprensa no CT Evaristo de Macedo, antes da viagem para Girona, na Espanha, onde o elenco fará sua pré-temporada de 2025. Durante as atividades, chamou atenção a ausência do lateral-esquerdo Matheus Bahia, que retornou de empréstimo ao Ceará e havia se reapresentado com o restante do grupo.

Apesar de ter participado da reapresentação, Matheus Bahia não deve seguir com o elenco para a pré-temporada. O jogador está próximo de retornar ao Vozão, em um novo empréstimo. Embora o negócio ainda não tenha sido oficialmente definido, a tendência é de que o lateral não permaneça no Esquadrão para 2025.

Matheus Bahia, de 25 anos, foi emprestado ao Ceará no início de 2024, onde disputou 49 jogos na temporada e se destacou pela regularidade na equipe alvinegra, contribuindo com sete assistências. De volta ao Bahia, o atleta possui contrato vigente com o tricolor até o final de 2025, mas as negociações para sua transferência estão avançadas, e a diretoria tricolor considera que o empréstimo ao Ceará é a melhor solução para o momento.