Sem Thaciano e Ratão, Bahia divulga lista de relacionados para Girona

Volante Erick embarcaram junto com o restante do elenco para Girona - Foto: Divulgação | ECBahia

Em negociações com outros clubes para deixarem o Bahia, o meio-campista Thaciano e o atacante Rafael Ratão estão fora da lista de relacionados do Tricolor para a pré-temporada em Girona, na Espanha. O Esquadrão de Aço divulgou, nesta quinta-feira, 9, o grupo que estará presente no período de treinamentos na Europa.

Anunciados oficialmente nos últimos dias, os meio-campistas Erick, Rodrigo Nestor, Michel Araújo e o atacante Erick Pulga estarão na delegação, assim com o goleiro Arthur Jampa, que deixou o elenco que disputada a Copinha para se juntar ao grupo.

Já Thaciano, que já não esteve presente na reapresentação no CT Evaristo de Macedo nesta manhã, possui negociações avançadas com o Santos. Rafael Ratão, por outro lado, recebeu uma proposta do futebol japonês.

Se recuperando de lesões, o lateral Iago Borduchi e o goleiro Marcos Felipe também embarcaram para Girona.

Confira a lista:

Goleiros: Arthur Jampa, Denis Junior, Danilo Fernandes e Marcos Felipe

Laterais: Gilberto, Arias, Luciano Juba e Iago Borduchi

Zagueiros: Kanu, David Duarte, Gabriel Xavier e Vitor Hugo

Meio-campistas: Cauly, Acevedo, Michel Araujo, Rodrigo Nestor, Caio Alexandre, Rezende, Yago Felipe, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Erick

Atacantes: Biel, Ademir, Erick Pulga, Everaldo, Luciano Rodriguez