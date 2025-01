Bahia avalia com cautela a negociação por Willian José

Willian José durante partida pelo Real Betis - Foto: Divulgação

O atacante Willian José, de 33 anos, teve seu nome vinculado ao Esporte Clube Bahia nesta quarta-feira, 8. De acordo com informações de Elton Serra, da ESPN, a negociação, que de fato existe, ainda está em estágio inicial e é considerada complexa pelo clube baiano.

Atualmente no Spartak Moscow, da Rússia, o brasileiro está no futebol europeu desde 2013 e acumula mais de 115 gols no futebol espanhol, com passagens por clubes como Real Sociedad e Real Madrid. Desde sua transferência para o Spartak em julho de 2024, após deixar o Bétis, da Espanha, Willian José marcou apenas um gol.

O Bahia, no entanto, adota uma postura cautelosa em relação ao possível acerto, destacando que ainda "falta muita coisa" para que a negociação seja concretizada. A diretoria também avalia que a saída de Everaldo não está descartada, mas dependeria da chegada de um novo atacante, o que tornaria a operação ainda mais delicada.