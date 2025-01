Vitória rechaça busca do Bahia por Wagner Leonardo e só negocia por multa

Wagner Leonardo, zagueiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Um dos principais jogadores do Vitória nos últimos anos, o zagueiro Wagner Leonardo está em alta no mercado da bola. De acordo com publicação na rede social X, o arquirrival Bahia apresentou proposta para contratar o capitão rubro-negro. A informação foi divulgada pelo apresentador Rodrigo Barata e confirmada pelo Portal A TARDE.

O Esquadrão de Aço tem demonstrado o interesse no defensor nos últimos tempos, todavia a diretoria rubro-negra rejeitou abrir qualquer tipo de negociação e só aceita negociar pelo valor da multa rescisória.

Leia mais:

>> Vitória empata com o Comercial-SP e se classifica na Copinha

>> Ronald chega ao Vitória e destaca torcida: "Foi chato jogar contra"

>> Hugo ignora concorrência no Vitória e garante: "Espaço para todo mundo

As tratativas não seriam fáceis, já que o Vitória só negociaria Wagner Leonardo com o pagamento integral da multa rescisória para o mercado brasileiro, no valor de R$ 350 milhões. Já o valor para o mercado estrangeiro está estipulado em 100 milhões de euros, o equivalente a R$ 600 milhões.

De acordo com apuração do Massa!, o Bahia quer pagar de 6,4 milhões de euros, o equivalente a R$ 40 milhões por Wagner Leonardo. Além disso, o Bahia quer oferecer um salário acima de R$ 700 mil em um contrato por quatro temporadas. O Rubro-Negro ficaria com 50% do valor da negociação.



O defensor é um dos pilares da equipe rubro-negra desde a temporada passada, quando chegou no início de 2023 e foi determinante na reestruturação do time que se sagrou campeão da Série B do Brasileirão. Na ocasião, ele esteve entre os favoritos a ser o craque da competição.

Wagner Leonardo tem 25 anos e acumula 91 jogos com a camisa rubro-negra, com 11 gols marcados. Ele conquistou a Série B de 2023 e marcou o gol do título do Baianão 2024. Ele tem contrato com o Vitória até o final de 2028.

Com forte identificação com o Vitória e sua torcida, ele acompanhou o jogo contra o Fluminense, pelo Brasileirão 2024, na bateria da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), que é a maior organizada do clube.

Após a repercussão da notícia, o Vitória publicou uma mensagem com a foto de Wagner Leonardo abraçado com a bandeira rubro-negra.