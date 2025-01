Vitória empata com o Comercial-SP e se classifica na Copinha

Elenco rubro-negro comemora a classificação a próxima fase da Copinha - Foto: Repdodução / Youtube / Paulistão

O Vitória está classificado para a fase eliminatória da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta quinta-feira, 9, os Leõezinhos empataram sem gols com o Comercial, no estádio Municipal José Vessi, em Cravinhos, pela última rodada do grupo 8.

O rubro-negro baiano terminou a primeira fase da Copinha na segunda colocação da sua chave, com cinco pontos somados. A equipe venceu o São José-RS na primeira rodada por 2 a 0 e empatou por 1 a 1 com o Retrô-PE na segunda partida.

Sobre o jogo, na primeira etapa o Comercial foi superior, onde chegou perto da área rubro-negra e buscou o gol. No segundo tempo, o Leão da Barra equilibrou as ações, criou oportunidades e pecava na finalização.

A equipe foi definida pelo técnico Laelson Lopes com Davi Barbosa; Kauan Coutinho, Paulo Roberto, Luis Felipe e Paulo; Pedro, Henri e Wanderson Papaterra; Ítalo, PR e Diguinho.

Vale salientar que o próximo adversário do Leão da Barra será o lider do grupo 7, com a possibilidade de Santos ou Ferroviária. As equipes se enfrentam logo mais às 19h. Os santistas lideram a chave com seis pontos ganhos. Já a equipe de Araraquara tem quatro.