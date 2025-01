Vitória faz no fim e bate o São José na estreia da Copinha

Elenco rubro-negro celebra resultado positivo na estreia da Copinha - Foto: Reprodução / Sportv

O Vitória começou sua trajetória na Copinha 2025 vencendo. Na tarde desta sexta-feira, 3, o rubro-negro baiano derrotou o São José-RS por 2 a 0, no Estádio Municipal José Verri, em Cravinhos, pela 1ª rodada do grupo 8.

O resultado veio na base da emoção, pois os gols do jogo foram marcados nos minutos finais, por Lucas Lohan e Pedro.

Leia mais:

>> Oficial! Vitória confirma chegada de cinco reforços para 2025

>> Vitória inicia pré-temporada com reapresentação do Grupo 1

>> Vitória chega a decisão sobre Alerrandro, artilheiro da Série A

Gean cruza pela esquerda, PR briga no alto com o adversário. A bola sobra dentro da área para Lohan, que finaliza de perna esquerda para abrir o placar aos 43 do segundo tempo.

Aos 47, Paulo Roberto faz jogada em velocidade pela direita, entra na área e é derrubado por Marcinho. A arbitragem marca pênalti. Com categoria, Pedro finaliza de pé esquerdo e dá números finais a partida.

O técnico Laelson Lopes escalou a equipe com Davi Barbosa; Paulo Roberto, Jadson, Kauan Coutinho Luis Felipe; Henri, Wanderson Papaterra e Pedro; Gerson, Diguinho e Alexsandro.

O próximo compromisso do Leãozinho será na próxima segunda-feira, 6, contra o Retrô-PE, marcado para às 13h.