Oficial! Vitória confirma chegada de cinco reforços para 2025

Novos atletas participaram da reapresentação do Grupo 1, nesta sexta-feira, 3 - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Na manhã desta sexta-feira, 3, o Esporte Clube Vitória deu início à pré-temporada de 2025. Aproveitando a reapresentação do Grupo 1, a assessoria do clube oficializou a chegada de novos reforços para 2025. Os nomes do lateral-direito Claudinho, ex-Criciúma, do zagueiro Zé Marcos, ex-Juventude, e dos meio-campistas Bruno Xavier, Thiaguinho e Ronald foram confirmados pelo clube.

Os atletas participaram da primeira etapa de treinamentos, destinada aos jogadores que tiveram menos minutos na reta final do Brasileirão 2024, além de jovens promovidos da base. Com os novos reforços integrados, o Vitória dá o pontapé inicial na preparação para os desafios da temporada 2025, com foco na Série A do Brasileirão.

A estratégia do clube de dividir o elenco em dois grupos prioriza o equilíbrio físico dos atletas. O restante do elenco, incluindo nomes mais atuantes como Matheusinho e Wagner Leonardo, se reapresentará na próxima quarta-feira, 8.