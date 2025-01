De contrato renovado, Danilo Fernandes revela planos de aposentadoria

Danilo Fernandes em partida diante do Atlético-Go - Foto: Rafael Rodrigues/ EC BAHIA

Indo para a sua quinta temporada com a camisa do Bahia, o goleiro Danilo Fernandes seguirá vestindo a camisa tricolor e somando momentos memoráveis. O defensor esteve presente na equipe rebaixada à Série B, em 2021, e a que conquistou uma vaga à Libertadores, em 2024.

Ao GE Bahia, o atleta do Esquadrão relembrou a sua trajetória vestindo o vermelho, azul e branco, vivendo dias bons, com títulos e glórias, mas também derrotas e dores.

"Eu cheguei, em seis meses tivemos um rebaixamento, mas eu jamais pensei em sair naquele momento, depois de uma queda. No ano seguinte, uma bomba no ônibus, uma coisa praticamente inexplicável. Eu passei por mais essa e depois uma lesão no joelho, muito grave, uma dúvida muito grande até pela minha idade. Então, tiveram muitos questionamentos, mas, enfim, tive um tratamento muito bom", relembrou Danilo.

Após a sequência de lesões deste 2023, o defensor não foi tão utilizado pelo treinador Rogério Ceni, tornando-se o terceiro goleiro da equipe. No entanto, a história valorizou toda a dedicação do atleta, fazendo com que o mesmo fosse o titular no jogo de acesso à Libertadores, no triunfo diante do Atlético-Go.

"Eu não posso deixar de mencionar que eu joguei o último jogo valendo essa classificação. Mas se não fossem os meus companheiros, eu não estaria nessa situação. Foi uma classificação merecida para todos, uma história muito linda de se viver", disse o goleiro.

Talvez, quem sabe, possa ser meu último ano como jogador profissional Danilo Fernandes - goleiro do Bahia

Com 36 anos, o goleiro se aproxima de pendurar as luvas, projetando os últimos, ou último, ano de carreira. Ao GE Bahia, Danilo também destacou que, após a aposentadoria, deseja permanecer inserido no futebol.

"Devido até a minha idade, agora a gente está indo ano a ano, né? Gosto de falar que é ano a ano. Esse ano iniciou um pensamento que poderia ser meu último. E eu queria sentir como o meu corpo estaria reagindo. Talvez, quem sabe, possa ser meu último ano como jogador profissional", avaliou o defensor.

"Eu estou há trinta anos no futebol e acredito que vou continuar por mais um tempo, seja dentro do campo ou não. Mas tenho essa vontade, esse desejo, e acredito que vai ser no Bahia", expôs Danilo Fernandes.

O camisa 1 estará presente no elenco que fará a pré-temporada em Girona, na Espanha. Após o retorno, se prepara para disputar cinco competições com a camisa tricolor, sendo Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.