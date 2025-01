De volta à Copinha, Vitória da Conquista visa retornos futuros

Jogadores do time sub-20 do Vitória da Conquista - Foto: Divulgação/ ECPP

Na sua sexta participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Primeiro Passo Vitória da Conquista busca sair do mesmo e protagonizar a melhor campanha da sua história. A equipe alviverde entra em campo pela primeira rodada neste domingo, 5, diante do Grêmio, às 15h.

Em conversa com o Portal A TARDE, o treinador da equipe sub-20, Guilhermino Lima, revelou as expectativas da equipe nesta edição, não se contentando com poucos pontos e projetando a vaga na segunda fase.

"Esperamos passar de fase esse é a nossa expectativa", disse o comandante, que continuou, destacando a preparação dos jogadores: "Tivemos uma boa preparação. Trabalhamos praticamente o ano todo com o objetivo de fazermos uma boa competição", disse Guilhermino.

No entanto, para sair do sul da Bahia e chegar em São Paulo, onde ocorre o torneio, os atletas precisaram enfrentar uma longa viagem de ônibus, o que poderia afetar o desempenho. No entanto, o treinador afirmou que os atletas já estão recuperados e prontos para a estreia.

"As dificuldades normais que todo time com poucos recursos. Passamos por uma viagem longa de ônibus, mas conseguimos chegar com antecedência pra que os atletas possam ter uma boa recuperação", disse o comandante.

Jogadores do time sub-20 do Vitória da Conquista | Foto: Divulgação/ ECPP

Guilhermino Lima, que está à frente do elenco desde a sua formação, frisou a importância de se colocar em uma competição como essa, a mais importante entre clubes de base do país. Para o treinador, o objetivo sempre é revelar atletas que possam dar retornos no futuro.

"Essa é a nossa sexta participação na Copinha e sempre entramos com o objetivo de revelar algum atleta. Esperamos que futuramente o clube venha ter algum retorno", disse Lima.

Há duas edições, em 2023, o Vitória da Conquista avançou à segunda fase, ficando na segunda colocação do grupo 15, somando seis pontos em três jogos, atrás apenas do Novorizontino, com a mesma pontuação, mas mais gols marcados.

Na segunda fase, a equipe alviverde enfrentou o Coritiba, sofrendo a derrota pelo placar de 2x0 e sendo eliminado da competição. Anteriormente, o Bodão também esteve presente nas edições de 2021, 2020, 2019 e 2016.