João Fonseca vence britânico e vai à final de Challenger 125

Ampliando a sequência positiva, o brasileiro João Fonseca alcançou a sua 9ª vitória consecutiva, garantindo a vaga na final do Challenger 125 de Camberra, na Austrália. Diante do britânico Jacob Fearnley, o atleta aplicou dois sets a zero, com duplo 6/3.

Em busca da 10ª vitória em sequência, que consequentemente trará o título, o brasileiro enfrenta o americano Ethan Quinn, que venceu o espanhol Martin Landaluce por 2x0 na semifinal. A grande decisão será neste sábado, 4, com previsão de início para às 2h.

A partida da semifinal foi de superioridade total de João, que confirmou todos os seus serviços. Além disso, ao todo, conseguiu quebrar o britânico em três games, sendo um no primeiro set e dois no segundo.

O challenger de Camberra é um dos torneios preparatórios para o Australian Open, que terá início no dia 12 de janeiro. No entanto, João jogará o qualificatório do Grand Slam, iniciando a jornada a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro.