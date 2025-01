Estrela de Março estreia na Copinha com objetivo de revelar talentos

Estrela de Março estreia neste sábado, 4 - Foto: Divulgação/Estrela de Março

O Estrela de Março, time revelação do futebol de base baiano em 2024, se prepara para sua estreia na 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha). Com uma trajetória recente de destaque, o clube assegurou sua vaga na competição e entrará em campo neste sábado, 4 de janeiro, às 13h, para enfrentar o Sfera-SP, em Salto, no interior paulista, pelo grupo 26. Ao lado do Estrela, estão os tradicionais América-MG e Piauí.

O Estrela de Março tem se destacado pela sua capacidade de formar atletas e pela estrutura de trabalho voltada para o desenvolvimento do futebol de base. O clube, que se preparou com dedicação para esse desafio, chega à Copinha com a ambição de não apenas competir, mas também de mostrar a qualidade de seus jovens talentos ao cenário nacional.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Éder Ferrari, gestor de futebol do clube, falou sobre as metas e os objetivos da equipe para a competição. “Viemos com a única ideia de extrair o máximo dos atletas para, consequentemente, alcançar os objetivos, que são mostrar nosso trabalho ao mercado e, jogo a jogo, passo a passo, buscar o melhor resultado possível”, afirmou Ferrari, evidenciando o foco na formação e na visibilidade para os jogadores.

A preparação do Estrela de Março para a Copinha também inclui uma forte estratégia de valorização de seus atletas: “Temos como meta direcionar o máximo de atletas. Se possível todos, mas sabemos o quão difícil é. Mas os jogadores estão bem condicionados, focados, e como prezamos pelo talento e fizemos um trabalho prévio de divulgação, estamos com uma expectativa muito positiva para essa competição”, completou o gestor.