Bahia se destaca entre os elencos mais valorizados internacionalmente

O Esporte Clube Bahia conquistou um lugar de destaque no mercado internacional ao ser apontado como um dos elencos que mais valorizaram em 2024. De acordo com a plataforma inglesa TransferRoom, especializada em analisar o mercado de transferências, o Tricolor ocupa o oitavo lugar no ranking global de crescimento financeiro de elencos no ano.

Entre os dez clubes listados pela TransferRoom, cinco são brasileiros, dois sauditas e dois mexicanos. O Bahia registrou um aumento de 32 milhões de euros (cerca de R$ 204 milhões) em seu valor de mercado, saltando de 50 milhões para 82 milhões de euros.

No cenário nacional, o Bahia foi o quinto clube brasileiro que mais valorizou seu elenco, superando até mesmo equipes de grande expressão, como o Atlético Mineiro, que foi finalista da Copa do Brasil e da Libertadores na última temporada.