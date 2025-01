Vitória negocia empréstimo de atacante a clube da Série B

Everaldo durante partida pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A diretoria do Vitória segue com negociações para a saída de jogadores que não fazem parte dos planos para 2025. Um dos atletas envolvidos é o atacante Everaldo, que está tem conversas em andamento com o Coritiba, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pela jornalista Nadja Mauad, do site ge.

O possível empréstimo de Everaldo ao Coxa está vinculado à transação do goleiro Gabriel, que foi adquirido pelo Vitória junto ao Coritiba. A negociação visa ajustar a movimentação entre os clubes, com o empréstimo do atacante sendo parte do processo.

Leia mais:

>> Vitória convoca 22 atletas para a disputa da Copa São Paulo 2025

>> Elenco reforçado: veja os nomes que o Vitória deve anunciar para 2025

>> Vitória empresta meia cria da base para clube paulista

Segundo a publicação, o Coritiba também tinha interesse no zagueiro João Victor, que foi indicado pelo técnico Mozart Santos. No entanto, o defensor renovou seu contrato com o Mirassol, o que levou o Coxa a direcionar sua atenção para Everaldo.

Everaldo Silva do Nascimento, natural de Recife e com 30 anos, começou sua carreira nas categorias de base do América-PE. Ao longo de sua trajetória, passou por clubes como Fluminense, Corinthians, Sport e América-MG.

No Vitória, o atacante disputou 20 partidas, marcou dois gols e contribuiu com uma assistência. Seu vínculo com o rubro-negro baiano é válido até o fim de 2025.