Elenco reforçado: veja os nomes que o Vitória deve anunciar para 2025

A partir desta quinta-feira, 2, quando abre a janela de transferências do futebol brasileiro, o Vitória deve oficializar os nomes fechados para reforçar o elenco na temporada deste ano.

Em dezembro do ano passado, o presidente do clube, Fábio Mota, havia destacado em entrevista coletiva que o planejamento do Leão previa 12 contratações. Até o momento, informações extraoficiais apontam que pelo menos 10 atletas já estão garantidos, reforçando os setores defensivo, do meio-campo e de ataque.

Defesa reforçada

Na zaga, o Vitória contará com Zé Marcos, que disputou 44 partidas e marcou um gol pelo Juventude em 2024. Além disso, o goleiro Gabriel, do Coritiba, chega para integrar a equipe rubro-negra.

Já para as laterais, Hugo (Botafogo) foi confirmado por empréstimo, enquanto Claudinho, ex-lateral do Criciúma, também fechou acordo com o Leão.

Meio-campo ganha opções

O setor de meio-campo também recebe atenção especial. Ronald, que vem do Criciúma, e Thiaguinho, que estava no Juventude, reforçam o time do Vitória. Val, também volante, é outra novidade e chega do Paysandu.

Ataque renovado

No ataque, o Vitória apostou em nomes experientes e jovens promissores. Bruno Xavier, que disputou a Série B de 2024 pelo Ituano, é um dos reforços. Fabrício Santos, que estava no Levante, da Espanha, e Wellington Rato, que vem do São Paulo em uma negociação que custou R$ 5 milhões, são outras peças que prometem aumentar a eficiência ofensiva do time.

Estreia à vista

Com os reforços encaminhados, o Vitória segue a preparação para sua estreia na atual temporada. O Leão vai encarar o Barcelona de Ilhéus no próximo dia 11, no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Baiano.

Esses nomes, no entanto, não devem vestir a camisa rubro-negra neste momento. Em entrevista ao Globo Esporte, Fábio Mota comentou que as primeiras três ou quatro rodadas da competição devem ser disputadas com um time alternativo.

Essa equipe alternativa deve ser montada com alguns reservas do elenco remanescente junto com quem era do sub-23 e os atletas emprestados ao Itabuna.