Jogadores do Bahia parabenizam clube nas redes sociais; veja

Jogadores do Bahia reunidos - Foto: Rafael Rodrigues/ EC BAHIA

Comemorando os 94 anos de existência nesta quarta-feira, 1º de janeiro, o Esporte Clube Bahia recebeu o carinho dos seus atletas através das redes sociais. Caio Alexandre, Cauly, Luciano Rodriguez, Gilberto e Thaciano reservaram um tempinho do feriado para parabenizar o clube tricolor.

"Parabéns, meu Bahêa! 94 anos de uma linda história... É o Esquadrão, não tem jeito", escreveu o volante.

Lucho Rodriguez, que chegou ao Esquadrão na metade da temporada de 2024, publicou um stories com uma foto durante um jogo do Brasileirão com o hino do clube e a seguinte legenda: "94 anos do Bahia. Parabéns povo tricolor, vocês merecem".

Leia mais:

>>Copinha: Dupla do Bahia tem multa de R$ 640 milhões; veja relacionados

>>LaLiga exclui Dani Olmo da lista de jogadores inscritos do Barça

>>Ídolo! Juazeirense renova com volante de olho na Pré-Copa do Nordeste

Próximo de firmar a sua contratação pelo Santos, o meia Thaciano, artilheiro do clube no ano de 2024, também exaltou o Bahia nas redes sociais: "Parabéns ao maior do nordeste. 94 anos de uma linda história", escreveu o camisa 16.

Gilberto, por sua vez, publicou uma arte personalizada para parabenizar o clube: "94 anos. Parabéns, Esporte Clube Bahia. Obrigada por tudo. #BBMP", escreveu o lateral.

Luciano Juba, no entanto, fez um pouco diferente, publicando um vídeo dos seus melhores momentos, incluindo gols, vestindo a camisa tricolor. "Parabéns, Bahia", incluiu no vídeo.