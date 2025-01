Copinha: Dupla do Bahia tem multa de R$ 640 milhões; veja relacionados

Dell e Arthur Jampa, destaques da equipe sub-17 da Copinha - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia embarcou nesta quarta-feira, 1º, para a cidade de Capivari, sede das partidas válidas pelo Grupo 16, que integra o Tricolor, da Copa São Paulo Sub-21. O Esquadrão, que disputará a competição com a equipe sub-17, anunciou os 21 jogadores relacionados para a Copinha, maior competição envolvendo divisões de base do calendário do futebol brasileiro.

Leia mais:

>> Bahia vai anunciar primeiros reforços nas próximas semanas; veja nomes

>> "Tudo que jogador quer", diz Gabigol explicando escolha pelo Cruzeiro

>> Ídolo! Juazeirense renova com volante de olho na Pré-Copa do Nordeste

O goleiro Arthur Jampa e o atacante Dell assinaram o primeiro contrato profissional recentemente e se destacam entre os atletas que embarcaram. Ambos os jogadores possuem multas rescisórias avaliadas em 100 milhões de euros (cerca de R$ 640 milhões).

O meia Gabriel Carioca também se encaixa na lista, mas foi cortado da relação devido a uma lesão. O zagueiro Ruan Vitor e o volante Anthony, que estavam entre os convocados, também ficaram em Salvador após sofrerem contusões.

O clube baiano estreia no próximo sábado, 4, às 17h, contra o Sergipe, e volta a campo nos dias 7 e 10 para enfrentar o Madureira e o Capivariano, respectivamente. Focado nos confrontos, o técnico Leo Mendes, do Bahia, projetou o desafio de disputar a competição com atletas mais jovens em relação ao limite de idade permitido.

“A Copinha deste ano será uma ótima oportunidade para desenvolver esses jogadores, dar rodagem e minutagem aos Pivetes de Aço contra equipes mais velhas e fisicamente mais maduras. Em campo, será um grande desafio, pois são meninos de 16 anos enfrentando adultos de 21, mas nos preparamos para isso", comentou.

Vale mencionar que o Tricolor utilizará a equipe sub-17 porque o time sub-20 segue preparação para as primeiras rodadas do Campeonato Baiano profissional.

Confira os 21 jogadores relacionados para a competição:

Goleiros: Jampa e Iuri

Zagueiros: Diego Silva, Gerald e Izaque

Laterais: Alex, Gabriel Felipe, Palinha e Victor Guilherme

Volantes: Kauã Wendel, Saymon e Emerson

Meias: Gazineu, João Neres e Andrew

Atacantes: Dell, Erick Cauan, Guilherme, João Coni, Ryan Nascimento e João Farias