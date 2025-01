"Tudo que jogador quer", diz Gabigol explicando escolha pelo Cruzeiro

Gabriel Barbosa é o novo reforço do Cruzeiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Oficializado no Cruzeiro na virada do ano, o atacante Gabriel Barbosa explicou a sua escolha de reforçar a Raposa após deixar o Flamengo, clube que está eternizado em sua história como jogador. De acordo com Gabigol, a equipe mineira "tem tudo que um jogador quer para poder ter desafios novos".

Leia mais:

>> Ídolo do Flamengo, Gabigol é anunciado pelo Cruzeiro

>> Ex-volante do Vitória acerta com time da Série B; confira

>> Esporte Clube Bahia completa 94 anos nesta quarta-feira

"Grandes jogadores, uma grande torcida, um grande clube. Acho que é tudo que um jogador quer para poder ter desafios novos, ter uma missão nova, uma torcida apaixonada, uma cidade incrível. Então eu creio que é junto muito do lado profissional, com o lado também da minha vida atual", comentou o jogador em entrevista à Globo.

Com o dia 4 de janeiro em mente para se apresentar oficialmente no Cruzeiro, Gabriel Barbosa revelou estar ansioso para se encontrar pela primeira vez com a torcida e jogadores do clube mineiro.

"Tenho recebido um carinho enorme de todos os torcedores, de todos os fãs. Como eu falei, ansioso para o dia 4, para poder encontrá-los, estar junto da torcida, chegar a BH, que é a minha próxima casa. É uma cidade que eu sempre gostei bastante, sempre tive sorte quando joguei lá. Então espero que continue assim", disse.

O contrato de Gaigol com a Raposa conta com um dos maiores salários do futebol brasileiro, além de bônus por desempenho durante a passagem do jogador na equipe.

Em Belo Horizonte, o atleta será comandado pelo técnico Fernando Diniz e jogará ao lado dos atacantes Dudu, ex-Palmeiras, e Bolasie, ex-Criciúma, além do meia Matheus Pereira e do goleiro Cássio.