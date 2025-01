Esporte Clube Bahia completa 94 anos nesta quarta-feira

Aniversário do Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Nesta quarta-feira, 1, o Esporte Clube Bahia celebra 94 anos de tradição e conquistas. Após uma temporada sem títulos, o clube retorna à Copa Libertadores da América após 35 anos, um presente especial para sua apaixonada torcida, que viveu bons e maus momentos em 2024.

Depois de uma euforia inicial, o Esquadrão terminou o ano sem levantar uma taça de campeão, mas garantiu sua vaga na Libertadores, onde enfrentará o The Strongest, da Bolívia, pela 2ª fase preliminar. O desafio marca o início do caminho para a Glória Eterna, com a equipe comandada por Rogério Ceni buscando a classificação para a 3ª fase, visando alcançar a fase de grupos do principal torneio da América do Sul.

A saudade do torcedor tricolor será parcialmente aliviada em 11 dias, quando o Bahia estreará no Campeonato Baiano, contra a Jacuipense. Nas três primeiras rodadas, o clube usará sua equipe de base, enquanto o elenco principal estará na pré-temporada, em Girona, na Espanha, no CT do Girona, clube que faz parte do conglomerado do Grupo City.