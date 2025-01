O que esperar do The Strongest, rival do Bahia na Pré-Libertadores

The Strongest joga em uma altitude de 3.600 metros, em La Paz - Foto: Reprodução

O Esporte Clube Bahia está de volta à Libertadores depois de 35 anos e já tem seu adversário definido na segunda fase da competição. Após o sorteio realizado nesta quinta-feira, 19, na sede da CONMEBOL em Luque, no Paraguai, o Esquadrão de Aço enfrentará o The Strongest, da Bolívia, em busca da vaga para a próxima fase do torneio continental.

Conhecido pelos times brasileiros, o The Strongest tem como um de seus maiores trunfos a altitude de La Paz, cidade sede da equipe, que fica a impressionantes 3.600 metros acima do nível do mar. A equipe boliviana é um dos clubes tradicionais da América do Sul, com 31 participações na Libertadores, e vem buscando sua afirmação no cenário continental.

Leia mais:

>> Bahia faz proposta para repatriar Douglas Augusto, do Nantes

>> Bahia formaliza proposta por volante do Athletico

>> Bahia faz nova proposta para contratar atacante do Ceará; veja valores

A história do The Strongest na competição registra 191 jogos, com 66 vitórias, 35 empates e 90 derrotas. O time conquistou um feito marcante em 2016, quando obteve sua primeira vitória no Brasil na história da Libertadores, derrotando o São Paulo por 1 a 0 no Pacaembu, com gol de Alonso.

Atualmente, o time ocupa a 2ª posição no "Clausura", com 60 pontos, apenas quatro a menos do que o líder Bolívar. No elenco, destaca-se o atacante Bryan Angulo, que passou pelo Santos em 2022 e, nesta temporada, soma 14 partidas e três gols marcados.

Por ser cabeça de chave no sorteio, o Bahia terá a vantagem de decidir o confronto em casa, na Arena Fonte Nova. Quem avançar neste duelo enfrentará o vencedor do confronto entre Boston River, do Uruguai, e Ñublense, do Chile, na terceira fase da competição.