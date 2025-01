Bahia faz nova proposta para contratar atacante do Ceará; veja valores

Erick Pulga marcou 13 gols pelo Ceará na Série B do Brasileirão - Foto: Gabriel Silva | Ceará SC

O Bahia segue interessado no atacante Erick Pulga, do Ceará, e, nesta quarta-feira, 18, o clube baiano fez uma proposta de três milhões de dólares (R$ 18,8 milhões) para contratar o jogador de 24 anos que foi destaque no Vozão na Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o ge, a oferta segue a 'cartilha' de contratações realizadas pelo Esquadrão de Aço, que ofereceu um contrato longo ao atleta, chegando a cinco anos de vínculo. Um fator que aproxima Pulga do Bahia é o projeto do Grupo City apresentado, além do desejo do atleta em disputar a Libertadores em 2025.

O Alvinegro cearense recusou, nas últimas semanas, uma proposta de 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões) do Torpedo Moscow, da Rússia, pelo jogador. Ainda de acordo com o ge, o Vozão quer cinco milhões de euros (cerca de 32 milhões de reais) pelo atacante.



Erick Pulga foi o maior destaque do Ceará na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, que terminou em acesso à primeira divisão. O jogador marcou 22 gols e distribuiu três assistências na temporada.