Alvo do Bahia, Isidro Pitta acerta com equipe da Série A; saiba qual

Isidro Pitta jogará a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025 - Foto: AssCom Dourado

Um dos alvos do Bahia nessa janela de transferências, o atacante Isidro Pitta, do Cuiabá, jogará na Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. De acordo com o jornalista César Luis Merlo, o paraguaio acertou com o Red Bull Baragantino, que venceu a concorrência de outros clubes do futebol brasileiro pelo centroavante.

Leia mais:

>> Bahia anuncia contratação de técnico para o sub-20

>> Bahia está disposto a fazer proposta para tirar Zé Rafael do Palmeiras

>> Bahia e Fundação Aleixo Belov fecham parceria para esportes náuticos

Além do Esquadrão de Aço, o Fluminense foi outra equipe que enviou uma proposta ao jogador, embora tenha sido recusada pelo clube mato-grossense. O Bragantino, portanto, fez uma oferta amplamente superior e fechou a contratação de Pitta por quatro anos de contrato.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o clube paulista desembolsou €4,5 milhões (R$29 milhões) por 70% dos diretos do paraguaio. O Bahia estava em negociações pelo centroavante, mas recuou após o Cuiabá pedir 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 38 milhões).

O interesse do Tricolor pelo jogador ficou claro após a partida entre as equipes, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o técnico Rogério Ceni, o diretor de futebol Cadu Santoro e o CEO Raul Aguirre foram flagrados conversando com o atleta. Em 2024, Isidro Pitta, além de somar convocações pela seleção paraguaia, marcou 21 gols e distribuiu duas assistências em 61 jogos.