Bahia anuncia contratação de técnico para o sub-20

O Bahia anunciou nesta quarta-feira, 18, seu novo treinador para a equipe sub-20 do Bahia. O nome da vez é Leonardo Galbes, de 38 anos, que teve com último trabalho no Louletano de Portugal.

Leonardo Galbes chega ao Bahia para substituir Rogério Ferreira, que foi demitido em novembro. Antes de ingressar no Tricolor, ele teve passagens como auxiliar técnico profissional do Bolívar-BOL, do Coritiba, do Al Hilal-ARS, Redbull Bragantino e da seleção boliviana.

Já na base, Leonardo Galbes foi treinador do sub-17 do Guarani-PAR, do sub-19 do Al Hilal-ARS e auxiliar técnico do sub-15 e sub-20 Red Bull Bragantino e no sub-15 e sub-17 da seleção brasileira.



Galbes se apresentou ao Bahia nesta quarta-feira, 18, já iniciando seus trabalhos com os Pivetes de Aço. O objetivo é desenvolver os atletas da base e encarar os desafios dos campeonatos sub-20 e as três primeiras rodadas do Campeonato Baiano Profissional, que será jogada com o elenco de juniores, já que o principal estará fazendo uma pré temporada em Girona, na Espanha.