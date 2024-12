Bahia demite Rogério Ferreira, técnico dos Pivetes de Aço

Rogério Ferreira, ex-técnico do Bahia sub-20 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após eliminação na semifinal da Copa do Brasil sub-20 para o São Paulo, o Bahia anunciou, nesta quinta-feira, 28, a demissão do técnico Rogério Ferreira, que estava no clube desde 2022. O Tricolor baiano, no entanto, ainda não definiu um substituto para o professor.

Além da novidade no comando técnico, os Pivetes de Aço da equipe sub-20 defenderão o Bahia nas primeiras três rodadas do Campeonato Baiano de 2025, que se inicia no segundo fim de semana de janeiro. Por isso, o Esquadrãozinho retomará os treinamentos no dia 16 de dezembro, já sob comando da nova comissão técnica.

Leia mais:

>> Empate do Cruzeiro aumenta probabilidade do Bahia ir à Libertadores

>> Sem Thaciano, Bahia faz penúltimo treino antes de enfrentar o Cuiabá

>> Cuiabá x Bahia: onde assistir e prováveis escalações

Vale lembrar que o time profissional do Tricolor de Aço fará pré-temporada na Espanha, nas dependências do Girona, da LaLiga, que também faz parte do City Football Group, conglomerado dono de 90% da SAF do Bahia.

Ainda no primeiro mês do próximo ano, enquanto a equipe sub-20 representará o clube no Baianão, os Pivetes de Aço do sub-17, com alguns atletas do sub-20, vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na primeira fase da Copinha, o Bahia vai encarar Capivariano, Madureira e Sergipe, integrantes do Grupo 16.