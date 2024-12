Time do Bahia é vítima de xenofobia em transmissão: "Preguiça baiana"

Ellen, atacante do time feminino do Bahia - Foto: Victor Bessa / @bessafoto_

Um caso de xenofobia viralizou nas redes sociais na tarde desta terça-feira, 17, durante a transmissão da partida entre Bahia e Avaí Kindermann, pela Brasil Ladies Cup, competição de futebol feminino. O ocorrido foi protagonizado pelo narrador Anderson Cheni, do Canal Goat, no Youtube.

O caso aconteceu na reta final do jogo, quando o árbitro da partida reclamou com uma das jogadoras do Tricolor, pedindo para a cobrança do lateral ser feita imediatamente. No comando da transmissão realizada pela internet, o narrador atribuiu o momento como "preguiça baiana".

Confira o trecho em vídeo:

Narrador do Canal GOAT, Anderson Cheni, faz comentários xenofóbicos contra as mulheres de aço, time feminino do Bahia.pic.twitter.com/NfCe9vzV1m — Bia Jesus (@_jesusbia) December 17, 2024

Minutos após o término da partida, que foi marcada pela vitória das Mulheres de Aço por 2 a 1, o Bahia se pronunciou sobre o caso nas redes sociais, repudiando o comentário realizado. De acordo com o clube, "preguiça mesmo é ainda ter que conviver com comentários assim".

O Esporte Clube Bahia vem a público lamentar e repudiar comentário depreciativo ao povo baiano durante a transmissão do jogo do nosso time feminino, nesta terça-feira, pela Brasil Ladies Cup, no Canal Goat.



Preguiça mesmo é ainda ter que conviver com comentários assim. #BBMP pic.twitter.com/H7yEoneZSo — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) December 17, 2024

O Canal Goat também lamentou o ocorrido nas redes sociais e pediu desculpas, compactuando com a publicação realizada pelo Tricolor. No X, o antigo Twitter, o perfil comentou que a emissora "não compactua com nenhum tipo de preconceito".

Confira a nota divulgada:

"O Canal GOAT tem como premissa o respeito, a diversidade e não compactua com nenhum tipo de preconceito. O que aconteceu em nossa transmissão da partida entre Bahia x Avai Kindermann é lamentável, repudiante e pedir desculpas é apenas o mínimo, mas está longe do suficiente.

Assim como se pronuninciou o @ecbahia, preguiça mesmo é de ainda termos que lidar com esse tipo de situação. Nos sentimos envergonhados e enviamos nossos mais profundo perdão a todos e todas, especialmente ao público baiano".