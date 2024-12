Negociação de Dudu com Cruzeiro trava e Bahia entra na disputa

Dudu está de saída do Palmeiras - Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O Bahia está atento ao mercado de transferências e, segundo informações do jornalista Júnior Leal, pode ser um obstáculo nos planos do Cruzeiro para contratar o atacante Dudu. Embora o jogador ainda não tenha fechado com nenhum clube, a tendência é de que ele se incline para o time mineiro devido à sua identificação com a torcida, à relação pessoal com Alexandre Mattos, que é seu padrinho de casamento, e ao imbróglio vivido entre Palmeiras e Cruzeiro no meio do ano.

No entanto, o Cruzeiro enfrenta um desafio financeiro. O clube oferece a Dudu um salário de R$ 850 mil, valor consideravelmente inferior aos R$ 2,1 milhões que o atacante recebia no Palmeiras. Esse é o ponto em que o Bahia entra na disputa, pois acredita ser capaz de apresentar uma proposta mais atrativa ao jogador. Além disso, o fato de o Tricolor já estar classificado para a Libertadores de 2025 também pesa na negociação, oferecendo ao atacante a chance de disputar a competição continental.

Apesar da preferência do jogador por retornar ao Cruzeiro, a movimentação do Bahia segue viva. O clube baiano ainda mantém conversas com Dudu e seu empresário, que também representa o técnico Rogério Ceni, o que pode ser um fator importante nesse processo.

Na rede social X, Renato Gueudeville, do podcast Futebol S/A, alegou que caso a negociação fosse concretizada, o jogador receberia cerca de R$ 120 milhões, em quatro anos, algo em torno de R$ 2,5 milhões por mês.