Bahia vence o Avaí e assume liderança provisória na Brasil Ladies Cup

Atacante Luana comemorando o segundo gol do Bahia na pártida - Foto: Victor Bessa / @bessafoto_

Após empatar na estreia com o Pumas, do México, as Mulheres de Aço venceram o Avaí Kindermann, por 2 a 1, na segunda rodada da fase de grupos e assumiram provisóriamente a liderança do Grupo A na Brasil Ladies Cup. Os gols do Tricolor foram marcados por Ellen e Luana, enquanto Paulinha descontou para o clube catarinense.

Com o resultado, o Bahia chegou aos quatro pontos na competição e ultrapassou a seleção paraguaia na classificação. A equipe sul-americana, entretanto, enfrenta o Pumas nesta terça-feira, às 20h, e pode retornar à liderança em caso de empate ou vitória diante do clube mexicano.

Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Paraguai em confronto direto pela vaga na final da Brasil Ladies Cup. Vale mencionar que o primeiro colocado do torneio avança para a próxima fase, que é formada por uma final única.

Com a derrota, o Avaí Kindermann foi matemáticamente eliminado da competição.