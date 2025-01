Vitória se aproxima da contratação de novo goleiro

Goleiro Gabriel durante entrevista coletiva no Juventude - Foto: Divulgação / EC Juventude

Com a provável saída de Lucas Arcanjo para o Fluminense, o Vitória está atento ao mercado e está próximo de acertar com um goleiro para 2025. O rubro-negro está por detalhes de anunciar oficialmente o Goleiro Gabriel Vasconcellos, que estava no Juventude nesta temporada.

Para a operação ser sacramentada, o rubro-negro baiano vai ceder um jogador ao Coritiba, clube detentor do arqueiro. A revelação foi feita pelo presidente Fábio Mota em entrevista a TV Bahia.

“Estamos com um goleiro com quase tudo acertado. Entre o Vitória e o jogador, sim. Mas também envolve troca de jogadores. O Vitória está mandando jogador para esse clube. Nesse momento, já escolheu o jogador e está conversando com esse jogador. Depende do Coritiba”, comentou Mota.

Gabriel Vasconcellos Ferreira tem 32 anos e foi revelado pelo Cruzeiro. Ele acumula passagens por Coritiba e Juvemtude no Brasil, além de clubes italianos como Milan, Carpi, Napoli, Cagliari, Empoli, Perugia e Lecce.

Pelo alviverde de Caxias do Sul, Gabriel foi titular absoluto na meta, atuando em 48 oportunidades.