Joia da base do Vitória pode ser emprestada ao Criciúma

O atacante Fábio Soares está prestes a deixar o Vitória. O jovem deverá vestir a camisa do Criciúma, recém-rebaixado para a Série B na próxima temporada. A informação foi inicialmente divulgada pela página Carvoeiro Doente TV e confirmada pelo Portal A TARDE.

De acordo com a publicação, as tratativas estão em andamento e a definição está por detalhes. Caso seja confirmada a transação, o empréstimo será até o final de 2025. A oportunidade é vista positivamente, já que Fau poderá ter mais minutos e ganhar experiência.

Fábio Soares dos Santos tem 20 anos e é considerado uma promessa das divisões de base do Vitória. O atleta se profissionalizou em 2023. Na atual temporada, foi relacionado com frequência pelo técnico Thiago Carpini e atuou por três jogos no Brasileirão, todas como opção no banco de reservas, totalizando 85 minutos em campo. São cinco jogos na equipe principal no total, sendo um pelo Campeonato Baiano e pela Copa do Nordeste.

Fau tem vínculo com o Leão da Barra válido até 31 de março de 2026. A jovem promessa da Toca do Leão tem multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros, o equivalente a R$ 325 milhões convertidos na nossa moeda.

Em 2025, o Criciúma disputará o Campeonato Catarinense, a Recopa Catarinense, a Copa do Brasil e o Brasileirão da Série B.