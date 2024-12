Vitória empresta lateral para equipe da Série B

Patric Calmon, o PK, com a camisa do Vitória - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Fora dos planos do Vitória para a próxima temporada, o lateral-esquerdo Patric Calmon, conhecido como PK, teve seu futuro confirmado nesta terça-feira, 17. De acordo com Fábio Mota, presidente do Rubro-Negro, o jogador será emprestado ao Remo, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

>> Marinho revela desejo de se aposentar no Vitória: "Me projetou"

>> Fábio Mota confirma negociações com Gonzalo Tapia, atacante chileno

>> Ex-diretor do Vitória se torna líder de partido em Goiás

Titular no início da temporada, PK perdeu espaço com a chegada de novos reforços para a posição e, na Série A, jogou apenas 11 partidas em 2024. Vale mencionar que o atleta também sofreu com algumas lesões durante a competição.

Com a confirmação, o técnico Thiago Carpini conta apenas com o lateral-esquerdo Lucas Esteves para a posição. Ativo na janela de transferências, o Rubro-Negro terá que buscar opções no mercado para reforçar o elenco visando a disputada da próxima temporada.