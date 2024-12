Marinho revela desejo de se aposentar no Vitória: "Me projetou"

Marinho quer ficar no Fortaleza até o final do contrato - Foto: Divulgação | ECVitória

Querido pela torcida do Vitória, o atacante Marinho, atualmente no Fortaleza, nunca escondeu o carinho pelo clube que o ajudou a deslanchar na carreira. Nesta terça-feira, 17, o jogador de 34 anos voltou a comentar sobre a possibilidade de voltar a defender o Rubro-Negro, revelando o desejo de se aposentar vestindo a camisa do clube baiano.

Leia mais:

>> Ex-diretor do Vitória se torna líder de partido em Goiás

>> Vitória atualiza previsão de retorno de Camutanga aos gramados

>> Ceará avalia a contratação de atacante do Vitória; entenda

“Não quero ir para o clube para passear. O clube que eu pensei em terminar, por gratidão, por tudo que ele me ofereceu, é o Vitória. O clube que me projetou, me deu oportunidade. E eu quero encerrar a carreira lá. Eu sou muito grato a eles. E eu penso sim um dia em encerrar a carreira lá”, revelou em entrevista ao Central do Mercado do ge.

O retorno do atacante do Rubro-Negro, entretanto, não deve se concretizar na próxima tempoada. Com contrato com o Fortaleza até o final de 2025, Marinho confirmou que quer cumprir o seu vínculo com o Tricolor cearense, retribuindo o carinho para os torcedores do Leão do Picí.

“Tenho um contrato no Fortaleza, mais um ano. E então eu quero terminar esse ano entregando o melhor do Marinho. Eu tenho objetivos ainda para cumprir, tenho metas a bater. Então eu quero fazer um grande ano pelo Fortaleza e retribuir todo o carinho que eu tenho ganhado dentro do clube, pelos torcedores também”, concluiu.

Nesta temporada, o jogador atuou em 47 jogos pelo Fortaleza, marcou oito gols e distribuiu cinco assistências.