Ex-diretor do Vitória se torna líder de partido em Goiás

Raimundo Queiroz, ex-diretor executivo de futebol do Vitória e com passagens em clubes brasileiros, está inserido na política do estado de Goiás. Ele se tornou uma das lideranças do Partido da Mulher Brasileira (PMB), sendo nomeado como vice-presidente estadual nesta terça-feira, 17.

Raimundo Queiroz tem história no futebol goiano. Ele foi presidente do Goiás por dois mandatos, de 2003 até 2006. Por lá, trabalhou no Goiânia e no Aparecida. Ele também acumula trabalhos em clubes como Santa Cruz, Criciúma e Feirense, de Feira de Santana.

História no Vitória

Queiroz foi contratado como homem forte do futebol do Vitória no início da Série B de 2012, onde conquistou o acesso para a Série A.

Em 2013, foi campeão baiano em cima do arquirrival Bahia. Ele foi o responsável pela montagem da equipe que terminou na 5ª colocação do Brasileirão e que por detalhes não se classificou para a Libertadores.

Após perder o título estadual para o Tricolor em 2014, foi demitido da função e alegou desgaste com a direção, comandada por Alexi Portela Jr.