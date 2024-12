Fábio Mota confirma negociações do Vitória com atacante chileno

Gonzalo Tapia marcou oito gols na temporada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ligado na janela de transferências, o Vitória está ativo no mercado buscando reforçar o elenco para a próxima temporada. O presidente Fábio Mota revelou, nesta terça-feira, 17, que existem negociações em andamento com o atacante Gonzalo Tapia, que defende o Universidad Católica, do Chile.

"Gonzalo Tapia está bem encaminhado", comentou Fábio Mota durante transmissão do Arena Rubro-Negra. Aos 22 anos de idade, o chileno atuou em 33 partidas na temporada, marcou onze gols e distribuiu quatro assistências.

Além disso, o presidente do clube baiano confirmou o interesse do Rubro-Negro no atacante Fabrício, do Levante. De acordo com o site Cadena SER, o Vitória ofereceu 750 mil euros pelo jogador, que pode deixar a equipe espanhola nesta janela devido à má condição financeira do clube.

Outro atleta que atrai interesse do Vitória é Wellington Rato, do São Paulo. Um fator que poderá facilitar as tratativas é a necessidade do clube paulista em reduzir sua folha salarial. Vale mencionar que o jogador já trabalhou com o técnico Thiago Carpini.