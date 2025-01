Vitória se aproxima de acerto com zagueiro do Botafogo

Lucas Halter está próximo de reforçar o Vitória - Foto: Foto: Vitor Silva | Botafogo

Em virtude do longo calendário da temporada 2025, o Vitória decidiu começar mais cedo os preparativos para o próximo ano e, focado em reforçar o elenco, o Rubro-Negro têm adotado uma postura ativa no mercado da bola. Desta vez foi a vez do presidente Fábio Mota revelar que o clube baiano está próximo de acertar a contratação do zagueiro Lucas Halter, do Botafogo.

Leia mais:

>> Joia da base do Vitória pode ser emprestada ao Criciúma

>> Vitória Cidadania vira símbolo de transformação para crianças

>> Vitória acerta contratação de volante para a próxima temporada

O interesse do Leão da Barra já havia sido revelado anteriormente pelo próprio gestor, mas, nesta quarta-feira, 18, Mota atualizou o estágio das conversas com o clube carioca em entrevista ao ge.

Revelado no Athletico-PR, Lucas Halter foi emprestado ao Goiás, onde se destacou e atraiu olhares do Botafogo, seu clube atual. No Alvinegro, o defensor iniciou o Campeonato Brasileiro como titular, mas acabou perdendo espaço na equipe e fez 17 jogos pela competição.

O treinador Thiago Carpini foi mais um a comentar sobre a postura do Vitória no mercado de transferências. O técnico revelou que o atacante Wellington Rato, do São Paulo, manifestou o desejo de jogar no clube baiano. Fábio Mota havia confirmado ao site Arena Rubro-Negra o interesse do Rubro-Negro em contratar o jogador.

"O atleta já manifestou o desejo de vir para o Vitória, isso é muito legal. Ele tem mercado, tem outras possibilidades, e mais dois anos de contrato com o São Paulo. Talvez ele tenha visto no Vitória um novo desafio de vida, de carreira. Não consigo dizer em que pé está a negociação. Mas ele interessa sim", comentou Carpini.