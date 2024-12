Vitória Cidadania vira símbolo de transformação para crianças

Projeto atende meninos e meninas de 6 a 17 anos - Foto: Many Gleize

Iniciado em outubro de 2016, o projeto Vitória Cidadania se tornou um símbolo de transformação e esperança para crianças em situação de vulnerabilidade social na comunidade ao redor do Estádio Manoel Barradas, o Barradão. Em parceria com a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Educação (SEC), o projeto oferece oportunidades de desenvolvimento por meio do esporte para meninos e meninas de 6 a 17 anos.

A gerente de Esportes e coordenadora do futebol feminino do clube, Many Gleize, que lidera o projeto, explica que as crianças são encaminhadas exclusivamente pela Prefeitura, por meio das escolas municipais da região, que abrange os bairros como Canabrava, Novo Marotinho, Sete de Abril, Pau da Lima e Engenho Velho.

No projeto, as crianças recebem uniforme completo, tênis e materiais esportivos. Também contam com professores e profissionais capacitados para o atendimento. "O projeto não é só sobre esporte, mas sobre acolhimento. Queremos ampliar nossa capacidade no próximo ano para atender ainda mais crianças", relata Many.

Impactos positivos

O Vitória Cidadania promove atividades e ações para que as crianças selecionadas para o projeto se insiram no esporte, através de treinos diários, competições, peneiras e testes para a base do Vitória. Além de estimular a disciplina fora de campo, o projeto ajuda no comportamento dessas crianças na escola, como na melhora de notas e também em casa, no cumprimento de tarefas.

Diante da crescente procura por vagas, o Vitória estuda ampliar a capacidade de atendimento e incluir outras modalidades esportivas. Atualmente, o carro-chefe é o futebol, mas há atividades de basquete e outras propostas em análise.

Barradão como transformador de vidas

O Barradão, localizado no bairro de Canabrava, ocupa o terreno que um dia foi o aterro sanitário de Salvador. Hoje, o local faz parte do Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz, que inclui campos do Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura, a nova Academia do Leão, e áreas de concentração para o futebol profissional e amador.

O presidente do Vitória, Fábio Mota, afirma que o Vitória também se prepara para gerir o Parque socioambiental de Canabrava, ampliando ainda mais sua atuação social.

"O Vitória tem se consolidado como um grande indutor de cidadania do bairro como um todo, ficamos muito felizes em ampliar esse trabalho e sabemos que novas conquistas estão por vir. Nós vamos receber da Prefeitura de Salvador o novo estacionamento que vai aumentar a questão da cidadania, e junto com ele o Parque Socioambiental de Canabrava, que vai permitir que façamos mais ações sociais”, afirmou Fábio.

Uma das iniciativas voltadas para os dias de jogo foi a construção de um espaço exclusivo para ambulantes trabalhadores da região, para promover um ambiente mais digno para trabalhadores. Além disso, o clube promove projetos para qualificar a mão de obra desses profissionais.

"Não sei se todos têm noção do que o Vitória representa para essa comunidade. Trouxemos renda, dignidade e crescimento. Hoje, há mais acesso, segurança, indústrias, restaurantes e oportunidades para os moradores. Isso reflete no desenvolvimento de Salvador como um todo", afirma Many.

Impactos dentro e fora do campo

O impacto do Vitória Cidadania vai além das atividades esportivas. Em 2017, o projeto transformou a vida de uma família ao construir uma nova casa para eles. Many lembra emocionada da história de uma criança que disse que o dia mais especial do projeto era aquele em que recebiam cestas básicas.

"Aquilo me despertou uma curiosidade, pois em meio a tantas coisas legais que promovemos aqui, essa foi a resposta dele. Então nós visitamos a casa dessa família e vimos a situação precária em que viviam. Um amigo viu um vídeo que gravamos e enviou recursos para construirmos uma casa nova. Foi uma experiência transformadora. Até hoje temos contato com essa família que mora no mesmo local", conta Many.

O Diretor Social e de Ações Comunitárias, Mário Bello, destacou a preocupação do time com o lado social. “Hoje o barradão é um transformador de vida. O nosso papel como clube é sempre olhar pelo lado das pessoas do entorno. Hoje atendemos cinco bairros e temos essa preocupação. Existem funcionários trabalhando aqui que moram na região, então sempre abraçamos projetos, como creches e instituições carentes”.

Mário afirma que recentes conquistas do clube, como a permanência na série A e a vaga na Sul-Americana, refletem positivamente no projeto, através dos recursos que permitirão viabilizar ainda mais projetos para atender a comunidade.