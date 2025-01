Bahia formaliza proposta por volante do Athletico

Erick em ação com a camisa do Athletico-PR - Foto: José Tramontin | Athletico-PR

Na busca por reforços para 2025, o Bahia segue no mercado e tem seus alvos definidos. Um dos nomes que está na mira do Esquadrão é do volante Erick, que que defendeu o recém-rebaixado Athletico-PR. O Santos é outro clube interessado na contratação do meio-campista.

De acordo com publicação feita pela jornalista Monique Vilela no X, o diretor de futebol Rodrigo Possebon já encaminhou as ofertas ao presidente Mario Celso Petraglia para definir os detalhes em relação a venda do atleta.

Athletico recebeu duas propostas pelo volante Erick: Santos e Bahia. As duas alternativas são bem parecidas e estão na mesa do CAP. O diretor de futebol Rodrigo Possebon encaminhou as propostas pro presidente Petraglia, que nos próximos dias vai definir a venda do jogador. — Monique Vilela (@Monivilela) December 19, 2024

Leia mais:

>> Bahia faz nova proposta para contratar atacante do Ceará; veja valores

>> Alvo do Bahia, Isidro Pitta acerta com equipe da Série A; saiba qual

>> Bahia está disposto a fazer proposta para tirar Zé Rafael do Palmeiras

Mineiro de Nova Lima, Erick Luis Conrado Carvalho tem 27 anos e se profissionalizou no Arapongas-PR. No futebol paranaense, passou por PSTC e Operário Ferroviário antes de chegar ao Furacão em 2019.

Ele vestiu a camisa rubro-negra 282 vezes e conquistou o tetracampeonato paranaense (2019, 2020, 2023 e 2024), a Copa do Brasil de 2019 e a Copa Sul-Americana em 2021.

Erick foi o atleta que mais foi a campo pelo Athletico em 2024, acumulando 64 jogos, sendo 58 deles na condição de titular, com seis gols marcados e duas assistências distribuidas.