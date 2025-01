Libertadores: Bahia vai enfrentar o The Strongest

Bahia conheceu seu adversário nesta quinta-feira, 19 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia já sabe quem vai enfrentar na segunda fase da pré-Libertadores. Em sorteio realizado nesta quinta-feira, 19, às 12h, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, a equipe comandada por Rogério Ceni conheceu seu adversário: The Strongest, da Bolívia. O Tricolor de Aço está de volta à maior competição continental da América do Sul após 35 anos.

Leia mais:

>> Bahia faz nova proposta para contratar atacante do Ceará; veja valores

>> Alvo do Bahia, Isidro Pitta acerta com equipe da Série A; saiba qual

>> Bahia está disposto a fazer proposta para tirar Zé Rafael do Palmeiras

Compondo o pote 1, o Esquadrão decide a vaga à próxima fase eliminatória em casa, na Arena Fonte Nova. O jogo de ida da 2ª fase preliminar está datado para o dia 19 de fevereiro, e o duelo decisivo será decidido no dia 26 do mesmo mês. Caso avance, o Bahia pega o vencedor do duelo entre Ñublense (CHI) e Boston River (URU).



Confira as datas da Libertadores em 2025:

1ª fase (sem brasileiros): 5 e 12 de fevereiro

2ª fase (Bahia e Corinthians entram): 19 e 26 de fevereiro

3ª fase: 5 e 12 de março

Sorteio da fase de grupos: semana de 19 de março

Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

Sorteio do mata-mata: semana de 4 de junho

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

Quartas de final: 17 e 24 de setembro

Semifinais: 22 e 29 de outubro

Final: 29 de novembro