Bahia vence Atlético-GO e vai à Libertadores

Gol de cabeça de Thaciano - Foto: Rafael Rodrigues e Catarina Brandão/EC Bahia

Foi na raça! Pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia venceu o Atlético-Go por 2x0 e se classificou à Libertadores após 35 anos. Em uma Arena Fonte Nova lotada, na tarde deste domingo, 8, o Esquadrão fez bonito e cumpriu o seu papel, encerrando a temporada na 8ª colocação na tabela. Os gols foram marcados por Thaciano e Luciano Rodriguez.

Com o triunfo, o tricolor chegou aos 53 pontos na competição, somando 15 triunfos, 8 empates e 15 derrotas. O resultado positivo veio muito por causa do primeiro turno da Série A, onde teve a 7ª melhor campanha e 31 pontos conquistados.

A última vez que o Bahia disputou a principal competição do continente foi em 1989, quando avançou às quartas de final e acabou eliminado. Esta foi a melhor campanha da equipe no torneio.

A contratação mais cara da história do futebol nordestino, Luciano Rodriguez foi o ponto alto do returno do Bahia. Ao todo, o atleta colaborou com seis gols e uma assistência desde que chegou a equipe tricolor.

O jogo:

Com a importância do duelo, o Bahia começou melhor, criando grandes chances e gerando perigo para a defesa da equipe adversária. Desta maneira, após uma chuva de gols perdidos, o tricolor contou com o brilho de Thaciano, que chegou bem na pequena área e marcou de cabeça.

Com o controle do jogo, o Atlético-Go contou com o esforço do goleiro Ronaldo, que fez inúmeras defesas e impediu um placar maior. No entanto, aos 13 minutos da segunda etapa, após uma falta em cima de Lucho Rodriguez, na grande área, o juiz marcou falta. A cobrança foi marcada pelo próprio uruguaio, que ampliou o marcador.

Após o segundo gol, o Esquadrão até teve boas oportunidades, mas não conseguiu converter em gol e se manteve com a vantagem, que foi para lá de positiva, quebrando um jejum de 35 anos sem disputar a Libertadores.