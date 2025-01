Relembre o último jogo do Bahia na Copa Libertadores

Bahia parou nas quartas de final da Libertadores de 1989 - Foto: Reprodução

Após 35 anos, o Esporte Clube Bahia volta a disputar uma noite de Copa Libertadores. A última vez que o Esquadrão viveu esse momento foi em 26 de abril de 1989, contra o Internacional, pelas quartas de final do torneio. Em uma noite marcada pelas chuvas torrenciais do outono, o sonho da inédita classificação para as semifinais foi frustrado no antigo Estádio Octávio Mangabeira, a Fonte Nova.

Com o gramado transformado em uma verdadeira piscina, o pedido de adiamento do jogo, feito pelo então presidente Paulo Maracajá, foi negado. Em campo, o Bahia não conseguiu superar o empate por 0 a 0. O resultado, combinado com a derrota por 1 a 0 no Beira-Rio, eliminou o Tricolor, encerrando a campanha no maior torneio continental da América do Sul.

Agora, o Bahia volta a sonhar com a Glória Eterna. A equipe azul, vermelha e branca enfrentará o The Strongest, da Bolívia, na fase preliminar da Libertadores de 2025. O duelo será na altitude de La Paz, marcando o início de uma nova jornada tricolor na competição.