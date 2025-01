Em busca de reforços, Bahia pode ver goleiro ir para futebol europeu

Gabriel Souza não fica no Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após o Bahia optar por não exercer a cláusula de compra de Adriel, que retornou ao Grêmio, e renovar o contrato de Danilo Fernandes, Rogério Ceni deve perder mais uma alternativa para a meta tricolor. O goleiro Gabriel Souza está próximo sair do clube.

De acordo com informações exclusivas apuradas pelo Portal MASSA!, o arqueiro de 20 anos, que tem contrato até julho de 2025, está em negociação para uma saída amigável já em janeiro, mesmo podendo assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir do próximo mês.

Apesar de ser considerado uma promessa, com passagens pela Seleção Brasileira de base e experiência internacional pelo Portimonense, de Portugal, onde disputou 16 jogos pela equipe Sub-23, Gabriel não tem tido espaço no Esquadrão de Aço.

Com o radar ligado no mercado da bola, o Bahia avalia o investimento em destaques do futebol nacional. Um dos nomes é o goleiro John, destaque na histórica temporada do Botafogo em 2024.

O Tricolor, no entanto, tem a concorrência de agremiações como o Galatasaray, da Turquia, e uma equipe mexicana. O arqueiro, de 28 anos, ganhou o título de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro.