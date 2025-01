Ídolo do Flamengo, Gabigol é anunciado pelo Cruzeiro

Gabigol posa com a camisa do Cruzeiro - Foto: Reprodução

Nos primeiros minutos de 2025, o Cruzeiro aproveitou para anunciar a contratação do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol. O artilheiro ficou oficialmente livre no mercado neste 1º de janeiro, dia seguinte ao final do seu contrato com o Flamengo, onde é ídolo e não chegou a acordo por uma renovação.

✍ SEJA BEM-VINDO, GABIGOL! O atacante multicampeão assinou com o Cruzeiro até o fim 2028.



Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Gabriel Barbosa, Nação Azul! 👇 pic.twitter.com/Rlp3pLCUoC — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 1, 2025

Gabigol asssinou contrtao com o Cruzeiro até o final de 2028. Ele mais um reforço de peso anunciado pela equipe mineira para a próxima temporada, já que antes dele chegou o atacante Dudu, ídolo do Palmeiras. Outros reforços foram Bolasie, ex-Criciúma, Rodriguinho, ex-América Mineiro, e Christian, ex-Athletico-PR.

"Um momento especial na minha vida. Tenho 28 anos, passei por muita coisa, aprendi muito. Creio que é o meu melhor momento dentro de campo e fora. Então, nada mais que um projeto novo para eu poder alcançar algumas metas que eu ainda tenho, junto com um clube que também quer de novo se reerguer, já vem se reerguer há algum tempo", disse Gabigol à TV Globo.

Gabigol terá um dos maiores salários do futebol brasileiro, além de inclusão de bônus e prêmios por desempenho durante o vínculo com o Cruzeiro. Ele fechou com o time mineiro depois de uma longa e frustrada negociação de renovação com o Flamengo.

Em seis anos de Flamengo, Gabigol marcou 160 gols em 305 jogos, incluindo gols de título nas finais da Libertadores de 2019 e 2022. Pelo clube também conquistou dois Brasileiros (2019 e 2020) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024).