Futebol europeu abre mercado de inverno com novas regras

Jogadores do Liverpool durante partida da Premier League - Foto: ADRIAN DENNIS/ AFP

A abertura do mercado de transferências de inverno para o futebol europeu se aproxima e as dúvidas aumentam, com um novo "quadro regulamentar provisório" de transferências anunciado pela Fifa e a necessidade de reforços no Manchester City e na Juventus.

Entender as novas regras

Depois de o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) ter emitido uma decisão em outubro denunciando um regulamento "cuja natureza pode prejudicar a liberdade de circulação dos jogadores de futebol profissionais", a Fifa propôs um novo "quadro provisório".

Trata-se "das regras sobre indenização por incumprimento de contrato" ou mesmo "processos no Tribunal de Futebol".

Leia mais:

>>LeBron James revela em qual time pretende se aposentar da NBA

>>Jornal espanhol exalta as cinco joias da Copinha 2025

>>Bet patrocinadora do Bahia não consegue liberação do Governo

A instituição mundial do futebol não forneceu detalhes, mas este quadro estará carregado de detalhes técnicos, que os responsáveis pelas contratações deverão assimilar rapidamente nos próximos dias.

Guardiola quer reforços

Fazer bons negócios neste mercado "não é simples" e "é caro" segundo Pep Guardiola, mas o treinador espanhol pediu "ajuda" na zaga e no meio-campo defensivo em particular.

O Manchester City entrou em colapso no plano esportivo nestes últimos dois meses, abalado por lesões. A ausência no meio-campo de Rodri, atual vencedor da Bola de Ouro, pesou muito e o espanhol deve ficar de fora pelo restante da temporada.

No "outro" Manchester, o United (atual 14º colocado na Premier League), a situação de Marcus Rashford será acompanhada de perto. O novo técnico Ruben Amorim não escala o atacante de 27 anos desde meados de dezembro e parece estar apontando a porta de saída para o jogador.

O Chelsea também poderá tentar enxugar seu grande plantel, enquanto o líder isolado Liverpool está focado nas renovações do seu capitão Virgil van Dijk, do zagueiro Trent Alexander-Arnold e do atacante egípcio Mohamed Salah.

'Caso Olmo' desperta interesses

A justiça espanhola rejeitou novamente na segunda-feira o pedido do Barcelona para inscrever o seu jogador Dani Olmo, e o clube só tem até a noite desta terça-feira para encontrar uma solução financeira, sem a qual poderá perder o talentoso meio-campista que foi contratado nesta temporada.

Segundo a mídia espanhola, uma cláusula permitiria que Olmo deixasse o clube caso sua inscrição não fosse resolvida, e vários gigantes europeus como Manchester City, Bayern de Munique e PSG acompanham de perto a situação.

'Juve' tem obrigação de reagir

A Juventus de Turim, que ocupa apenas a sexta posição, nove pontos atrás dos líderes Atalanta e Napoli, deve ser a protagonista do mercado italiano.

"É importante administrar bem", admitiu Thiago Motta sobre a janela de transferências. Seu time 'bianconero' ainda não perdeu, mas acumulou empates (11 em 18 jogos). Sólida até a grave lesão do brasileiro Gleison Bremer no início de outubro, a defesa da Juve precisa ser reforçada.

Outra equipe decepcionante neste primeiro turno, o Milan (8º) acaba de trocar de técnico e pode buscar um reforço por linha, priorizando a defesa.

A Roma, que está em décimo lugar, poderá aproveitar esta janela para enxugar o elenco, liberando seu capitão, Lorenzo Pellegrini, que vem sendo vaiado em todos os jogos, e até mesmo o argentino Paulo Dybala, ainda na mira dos clubes sauditas.

Bayern busca meio-campista

Na Alemanha, o Bayern de Munique do técnico Vincent Kompany está de olho no meio-campista do Hoffenheim, Tom Bischoff, de 19 anos, segundo o jornal Bild. O jogador ainda não renovou com o seu clube, o que permite ao gigante bávaro iniciar as negociações em janeiro.

O Leipzig, já eliminado da Liga dos Campeões, deverá trabalhar para dar novo impulso à sua temporada.

Outro foco de atenção será o futuro do atacante egípcio Omar Marmoush, do Eintracht Frankfurt, acompanhado de perto por gigantes ingleses como Liverpool, Arsenal e Chelsea.

Kolo Muani, assunto pendente do PSG

Focado nos dois jogos cruciais da Liga dos Campeões em janeiro, o Paris Saint-Germain chega ao mercado de inverno com uma possível saída do atacante Randall Kolo Muani.

Após 56 jogos disputados desde a sua chegada ao clube parisiense, o francês acumula apenas 11 gols e 7 assistências, números decepcionantes que podem precipitar a sua partida.

O Rennes, comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, também poderá ser reforçado visando a classificação para as competições europeias. Os nomes do goleiro Brice Samba, do Lens, e do meio-campista Seko Fofana, atualmente na Arábia Saudita, seriam duas das prioridades do clube rubro-negro.