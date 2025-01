Jornal espanhol exalta as cinco joias da Copinha 2025

GB, atleta do Vasco - Foto: Divulgação/ @gb9_silva

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025 está perto de começar e com ela, a expectativa para conhecer os novos craques do Brasil, que serão revelados entre os dias 2 e 25 de janeiro, quando será a final da competição. Desta maneira, as mídias esportivas de todos os lugares do mundo estão fazendo suas apostas, como é o caso do As, da Espanha.

O jornal apontou os cinco possíveis craques da Copinha de 2025, com atletas do Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Vasco. Na edição anterior, o grande nome da competição foi o meio-campista Breno Bidon, de 18 anos, que foi campeão com o Timão.

Na expectativa para a Copa São Paulo, o As projetou bons resultados para GB, do Vasco, Gui Negão, Corinthians, Wesley Natã, Fluminense, Ryan Roberto, Flamengo, e Luis Benedetti, Palmeiras.

O atleta do Gigante da Colina foi destacado como "fisicamente poderoso com um arco entre as sobrancelhas". Gabriel Silva, o GB, já vestiu as cores do Vasco no Brasileirão de 2024, marcando diante do Bragantino.

Negão, não muito diferente, também já foi convocado para atuar pelo time principal, mas ainda não somou minutos, No entanto, na base da Seleção Brasileira, o atleta vem fazendo bonito.

Wesley Natã, por sua vez, ainda não atuou no futebol profissional, mas tem aproveitado muito bem a sua jornada na base. Aos 16 anos, já conquistou o título da Copa do Brasil e o Brasileirão no sub-17. O atleta é cotado para ser integrado no time do treinador Mano Menezes.

"Um malabarista da bola, capaz de driblar, conduzir e resolver no terço final", foi assim que o As descreveu Ryan Roberto, de 16 anos. O atacante já é visto como o futuro do Flamengo, com contrato renovado.

Luis Benedetti, único zagueiro da lista, já é veterano na Copinha, tendo em vista que disputou a edição de 2024. Com quase 2m de altura, o defensor chama atenção pelo jogo aéreo e certamente será integrado ao time principal do Palmeiras.