Oficial! Palmeiras anuncia contração de Paulinho, ex-Atlético-MG

O Palmeiras anunciou, na tarde desta terça-feira, 31, a contratação do atacante Paulinho, ex-Atlético-MG. Aos 24 anos, o jogador assinou contrato válido por cinco temporadas, portanto, até o final de 2029.

O acordo envolveu um montante de 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões), que será desembolsado pelo clube paulista ao Galo. A negociação também conta com a transferências dos meio-campistas Patrick e Gabriel Menino ao clube mineiro.

“Com certeza a disputa do Super Mundial pesou muito na minha decisão. O Palmeiras é um clube enorme e estar em uma competição que será a maior do mundo entre clubes, com o projeto maravilhoso que o Palmeiras tem, chamou a minha atenção e fico feliz de poder fazer parte disso. Aceitei, claro, não só pelo Mundial, mas também pela Libertadores, pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil, pelo Paulista, por todos os campeonatos que o Palmeiras entra sempre para vencer”, disse Paulinho.

Destaque do Galo nas últimas temporadas, o atacante foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2023 e, na última temporada, marcou 19 gols e distribuiu quatro assistências em 59 partidas. Além disso, o jogador sofreu com uma fratura na tíbia da perna direita e deve retornar aos gramados somente entre abril e maio de 2025.

Paulinho foi o segundo reforço anunciado pelo Palmeiras neste mercado de transferências. O Alviverde também fechou a contratação do atacante Facundo Torres, do Orlando City, dos Estados Unidos.