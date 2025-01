Luiz Henrique e Gabi Zanotti conquistam Rei e Rainha da América

Rei e Rainha da América, Luiz Henrique e Gabi Zanotti. - Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL, Vitor Silva | Botafogo

Os resultados das eleições do Rei e Rainha da américa foram divulgadas pelo jornal uruguaio "El País", resultando na conquista de Luiz Henrique, atacante Botafogo, como rei e Gabi Zanotti, atacante do Corinthians, como rainha. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 31.

Grande destaque do Botafogo na temporada, o atacante Luiz Henrique, recebeu o título de "Rei da América" com grande vantagem, visto que, dos 244 jornalistas votantes, 128 (52%) o escolheram Luiz Henrique. O ponta do Botafogo desbancou Lionel Messi, que somou somente 14 votos, ficando em sexto lugar.

Em 2024 o atacante O brasileiro terminou a temporada com 11 gols, 4 na Libertadores e 7 no Brasileirão, e 6 assistências, 3 no Brasileirão e 3 na Libertadores.

No futebol feminino, a Rainha da América foi Gabi Zanotti, meia-atacante do Corinthians que recebeu 52 votos, ficando na frente da companheira de time Gabi Portilho que somou 21. Gabi foi destaque dentro de campo, sendo peça chave e artilheira da Libertadores, com 5 gols, e fora de campo como voz de liderança do elenco, que foi contra a organização da Libertadores por conta da estrutura oferecida às atletas.