VÍDEO: Galvão Bueno e Ronaldinho dançam É o Tchan com Rafa Moreira

Galvão Bueno apareceu com Ronaldinho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ronaldinho Gaúcho esteve em mais um "rolê aleatório". Desta vez, ele apareceu dançando com Galvão Bueno e a blogueira Rafa Moreira no palco do É o Tchan.

Os dois famosos curtiram a penúltima noite do ano em Macaíba, Pernambuco, na festa Borogodó. O evento, parte da programação do Réveillon Amoré, reuniu celebridades nos shows de Nattan e É o Tchan.

Aos 74 anos de idade, Galvão surpreendeu tomando shots e dançando o "carrinho de mão". Beto Jamaica, integrante do É o Tchan, puxou palmas para os dois e ainda dedicou para eles a música "O Pinto do Meu Pai".

Camila Queiroz, Klebber Toledo e a influenciadora Pequena Lô também marcaram presença no evento em Pernambuco.