Baiana é a única brasileira no pódio da São Silvestre

- Foto: Reprodução

A baiana Nubia Oliveira foi a única brasileira a finalizar a tradicional corrida de São Silvestre no pódio. A 99ª edição da prova foi realizada na manhã desta terça-feira, 31, último dia do ano, como é de costume.

Natural de Campo Formoso, o atleta terminou a corrida em terceiro lugar na categoria elite. Além de Nubia, Tatiane da Silva, outra brasileira, terminou em 5º.

Já no masculino, os africanos mostraram domínio mais uma vez. A prova foi vencida pelo queniano Wilson Too, que completou a corrida com o tempo de 44 minutos e 21 segundos.